Россиянам назвали обследования, которые помогут выявить онкологию на ранних стадиях

Онколог Роман Гончарук порекомендовал людям старше 40 лет регулярно проходить обследования, включая флюорографию и УЗИ щитовидной железы. Об этом эксперт рассказал для РИА Новости.
«Цель обследований в возрасте после 40 лет — активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью. Обязательные исследования — это флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно», — пояснил эксперт.
По его словам, стандартный скрининг для женщин после 40 включает маммографию с двухгодичным интервалом, визиты к гинекологу и ПАП-тест при необходимости. Мужчинам после 45 следует ежегодно проверять уровень ПСА и наблюдаться у уролога, особенно если в семье были случаи рака.
В свою очередь врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что россиянам следует ограничивать употребление фастфуда из-за риска возникновения онкологических заболеваний.