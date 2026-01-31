Ричмонд
Россиянам назвали обследования, которые помогут выявить онкологию на ранних стадиях

Онколог Гончарук перечислил обследования, которые важно проходить после 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Онколог Роман Гончарук порекомендовал людям старше 40 лет регулярно проходить обследования, включая флюорографию и УЗИ щитовидной железы. Об этом эксперт рассказал для РИА Новости.

«Цель обследований в возрасте после 40 лет — активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью. Обязательные исследования — это флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно», — пояснил эксперт.

По его словам, стандартный скрининг для женщин после 40 включает маммографию с двухгодичным интервалом, визиты к гинекологу и ПАП-тест при необходимости. Мужчинам после 45 следует ежегодно проверять уровень ПСА и наблюдаться у уролога, особенно если в семье были случаи рака.

В свою очередь врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что россиянам следует ограничивать употребление фастфуда из-за риска возникновения онкологических заболеваний.