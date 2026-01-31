Ричмонд
В Госдуме раскрыли, с кого могут взыскать долги за ЖКУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА «Новости» пояснил принцип взыскания долгов за ЖКУ. По его словам, платить обязаны все, кто зарегистрирован в квартире. Управляющая компания имеет право требовать погашения задолженности с любого из этих жильцов.

Источник: Life.ru

«Все прописанные в квартире обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг, даже если там не живут. Такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса РФ, устанавливающей солидарную ответственность», — отметил депутат.

Парламентарий пояснил, что взыскать полную сумму долга за ЖКУ управляющая или ресурсоснабжающая компания может с любого прописанного в жилье человека, а не только с собственника. Это правило действует даже если человек не был в курсе задолженности.

«Отмечу, что зарегистрированные лица обязаны платить только за коммунальные ресурсы — воду, электричество, тепло. Расходы же на содержание жилого помещения и взносы за капремонт лежат исключительно на собственнике квартиры», — заключил чиновник.

С 1 марта в России изменится срок внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги: последний день оплаты переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Перенос сроков призван привести график платежей в соответствие с выплатой зарплат. Как известно, заработная плата выплачивается дважды в месяц — с 1-го по 15-е и с 16-го по последнее число месяца.

