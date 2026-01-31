«Я жила в розовых очках»: Самойлова призналась, что Джиган ей изменял

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова прожили в браке 13 лет. За эти годы в СМИ несколько раз появлялись новости об изменах артиста. Многодетная мать рассказала, что устала от обманов со стороны супруга.
— Я жила в розовых очках, с доверием к нему и миру. Когда весь интернет писал, что он мне изменяет, его видели там-сям, он мне всегда говорил: «Чего ты гонишь? Они пишут всякую фигню». Он меня убеждал в том, что это неправда, — рассказала Самойлова в реалити «Быть Оксаной и Джиганом».
Джиган погряз во вранье, заявила она. Рэпер, видя серьезность ситуации, предпринимал попытки загладить вину и спасти семью.
— Это невозможно простить, невозможно забыть. Ты говоришь себе: «Окей, это уже есть. Попробую с этим жить». Невозможно! Нет доверия. А без доверия невозможно жить так, как ты жил раньше, — поделилась блогерша.
Цифровой психолог Милана Тарба рассказала, что однажды Оксана Самойлова обращалась к ней за консультацией. Во время встречи эзотерик заявила, что впереди девушку ждут большие перемены. Тарба рассказала, что заранее предупреждала блогершу о проблемных моментах в отношениях, указывая на различие их типажей: Оксану она охарактеризовала как «девятку», а Джигана — как «двойку».