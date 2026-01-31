Ричмонд
В Москве 31 января ожидается −14 градусов и гололёдица

В московском регионе 31 января ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег и гололёд. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра.

Источник: Life.ru

Днём в столице воздух прогреется до −12…-14 градусов, ночью похолодает до −22. В Подмосковье дневная температура составит −12…-17, ночью опустится до −25. Северный и западный ветер будет достигать 6−12 м/с. Атмосферное давление продержится на уровне 752−753 мм ртутного столба.

А ранее руководитель прогностического центра «Метео» рассказал, что рекордные снегопады этой зимой могут привести к сильному весеннему половодью в Москве и средней полосе России. Однако есть и положительный эффект: талая вода насытит почву влагой, что создаст хорошие условия для будущего урожая.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.