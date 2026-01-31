Ряд автобусных маршрутов в Москве изменится с 7 февраля

«С 7 февраля для магистрального маршрута м23 добавляется остановка “Улица Нижние Мнeвники”. Автобусы будут останавливаться там же, где автобусы маршрутов № 389 и 391. Остановка будет работать в режиме “по требованию”, — говорится в сообщении.
В районе Богородское для маршрутов № 680 и 680к добавляется остановка «3-я Гражданская улица». В Восточном Дегунино для маршрутов № 149, 170, 466, 477, 499 и 677 изменятся остановки. Социальный маршрут с511, следующий от Звездного бульвара до станции метро «Краснопресненская», станет районным маршрутом № 511, также на нем добавится остановка «Улица Бочкова».
Также с 7 февраля автобусы № 934 пойдут по Университетскому проспекту, что даст жителям Университетского проспекта удобный и частый маршрут до Сокольнической линии метро. На Ленинском и Ломоносовском проспектах пассажиры могут воспользоваться маршрутом № 119.
В свою очередь социальный маршрут с811, следующий от 1-го Нагатинского проезда до станции метро «Нагатинский затон», станет районным маршрутом № 811. Автобусы будут ходить до метро «Нагатинская».