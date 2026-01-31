Ряд автобусных маршрутов в Москве изменится с 7 февраля

В районе Богородское для маршрутов № 680 и 680к добавляется остановка «3-я Гражданская улица». В Восточном Дегунино для маршрутов № 149, 170, 466, 477, 499 и 677 изменятся остановки. Социальный маршрут с511, следующий от Звездного бульвара до станции метро «Краснопресненская», станет районным маршрутом № 511, также на нем добавится остановка «Улица Бочкова».