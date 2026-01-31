В МВД рассказали, как не стать жертвой аферистов при поиске подработки

На мошеннические схемы в сфере удаленного заработка указывают несколько «красных флагов». Среди них — отсутствие официального договора и ведение всех переговоров исключительно в мессенджерах. Об этом рассказали специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД.