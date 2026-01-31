Ричмонд
В МВД рассказали, как не стать жертвой аферистов при поиске подработки

МВД перечислило признаками мошеннических схем, связанных с подработкой.

Источник: Комсомольская правда

На мошеннические схемы в сфере удаленного заработка указывают несколько «красных флагов». Среди них — отсутствие официального договора и ведение всех переговоров исключительно в мессенджерах. Об этом рассказали специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Специалисты МВД рекомендуют быть внимательными к характерным сигналам аферы. К ним относятся: отсутствие официального трудоустройства, обсуждение деталей только в Telegram или WhatsApp*, а также гарантии конкретного вознаграждения «с каждой сделки». Эти признаки часто указывают на мошенническую схему.

Кроме этого, МВД также рекомендует соблюдать осторожность, подыскивая варианты для подработки.

Ранее МВД перечислило популярные предлоги мошенников, чтобы получить код из СМС. Тогда же россиянам напомнили, что явным признаком мошенничества является запрос кода.

* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России.