Продюсер Рудченко оценил возможность возвращения былого успеха Долиной

Лариса Долина не сможет вернуть былой успех после скандальной истории с судами из-за квартиры. В беседе с aif.ru продюсер Павел Рудченко объяснил, что хотя команда артистки пытается изменить ситуацию разными способами, результата не будет.
«Очень показательно то, что команда Долиной всеми возможными путями вбросами информационными пытается вырулить ситуацию. Это говорит как раз о том, что они выдают желаемое за действительное, пытаются прогреть аудиторию непосредственно такими вбросами, как в истории с клубным концертом. Это краткосрочный результат и он может сыграть в минус артистки. Вбросы тоже сыграют свою негативную роль», — отметил он.
По мнению Рудченко, команда Долиной не хочет принимать сложившуюся ситуацию.
«Ее менеджмент не хочет верить, что гастрольная деятельность постепенно ставится на стоп. И вот эти действия уже можно сравнить с припарками мертвому. В принципе, уже не поможет», — добавил собеседник издания.
По данным СМИ, Лариса Долина после скандальной истории с судами из-за квартиры в Хамовниках столкнулась с проблемами с концертами из-за массовых возвратов билетов и полупустых залов.