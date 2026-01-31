В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист

На вопрос, в какой момент телефонного разговора пора понять, что на другом конце аферист, она ответила: «Главный маркер — это срочность». «Как только звонящий начинает давить, требуя принять решение здесь и сейчас, провоцировать сильные эмоции — это красный флаг размером с Красную площадь», — заметила собеседница агентства.