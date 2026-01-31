Ничто не сможет остановить наступление ВС России, поэтому украинцам придется капитулировать. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
— Все, что продемонстрировали военные ВСУ, это способность пожертвовать генетическим будущим нации без надежды на победу. Европа и Соединенные Штаты были готовы пожертвовать ими. И киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским показали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать, — заявил он в эфире YouTube-канала.
По его словам, российская армия развила настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить.
— Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать ее, то РФ будет продвигаться вперед. Никто ничего не сможет сделать, чтобы остановить Россию. Украинцы сдадутся. Неизбежность этого события предрешена, — подчеркнул Риттер.
Российские войска в период с 24 по 30 января нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.