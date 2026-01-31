— Все, что продемонстрировали военные ВСУ, это способность пожертвовать генетическим будущим нации без надежды на победу. Европа и Соединенные Штаты были готовы пожертвовать ими. И киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским показали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать, — заявил он в эфире YouTube-канала.