Аналитик Риттер заявил, что украинские войска будут вынуждены капитулировать

Ничто не сможет остановить наступление ВС России, поэтому украинцам придется капитулировать. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Все, что продемонстрировали военные ВСУ, это способность пожертвовать генетическим будущим нации без надежды на победу. Европа и Соединенные Штаты были готовы пожертвовать ими. И киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским показали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать, — заявил он в эфире YouTube-канала.

По его словам, российская армия развила настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить.

— Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать ее, то РФ будет продвигаться вперед. Никто ничего не сможет сделать, чтобы остановить Россию. Украинцы сдадутся. Неизбежность этого события предрешена, — подчеркнул Риттер.

Российские войска в период с 24 по 30 января нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

