Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть пельменей в день

Полезны ли пельмени и какая порция безопасна для здоровья, объяснила диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Пельмени относятся к неполезной еде, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

«Как бы не хотелось признавать, но пельмени — неполезная еда. Вне зависимости от того, из какого мяса фарш, на какой муке приготовлено тесто, они не полезны для фигуры и здоровья», — объяснила эксперт.

Кованова уточнила, что если очень хочется, то этот продукт можно включить в рацион.

«Если очень хочется, то можно один-два раза в неделю съедать порцию объемом 200 граммов. Это примерно 8−12 штук», — сказала диетолог.

Ранее Кованова объяснила, какой хлеб полезнее.