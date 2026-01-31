Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть пельменей в день

Пельмени относятся к неполезной еде, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
«Как бы не хотелось признавать, но пельмени — неполезная еда. Вне зависимости от того, из какого мяса фарш, на какой муке приготовлено тесто, они не полезны для фигуры и здоровья», — объяснила эксперт.
Кованова уточнила, что если очень хочется, то этот продукт можно включить в рацион.
«Если очень хочется, то можно один-два раза в неделю съедать порцию объемом 200 граммов. Это примерно 8−12 штук», — сказала диетолог.
Ранее Кованова объяснила, какой хлеб полезнее.