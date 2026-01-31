Россиянам рассказали, кто обязан платить долги по коммуналке

Ранее KP.RU писал, что за долги по ЖКХ можно взыскивать только через суд. Юрист Роман Шатов отметил, что граждане имеют законное право на защиту своего жилья. Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, а должник не в состоянии расплатиться, возможно рассмотрение вопроса о банкротстве.