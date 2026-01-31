Россиянам рассказали, кто обязан платить долги по коммуналке

Обязанность по оплате коммунальных услуг ложится на всех граждан, зарегистрированных в квартире, независимо от места проживания. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Все прописанные в квартире обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг, даже если там не живут. Такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса РФ», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Колунов уточнил, что прописанные в квартире лица обязаны платить только за коммунальные ресурсы. В то же время расходы на содержание жилья и взносы на капитальный ремонт несет исключительно собственник.
Ранее KP.RU писал, что за долги по ЖКХ можно взыскивать только через суд. Юрист Роман Шатов отметил, что граждане имеют законное право на защиту своего жилья. Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, а должник не в состоянии расплатиться, возможно рассмотрение вопроса о банкротстве.