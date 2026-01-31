Ричмонд
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья

РИА Новости: жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья можно не более 15 лет.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Организм человека, живущего в условиях Крайнего Севера, подстраивается под непростые условия, однако специалисты не советуют оставаться здесь дольше, чем на 15 лет, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции «Северный полюс-42», которая работает в Арктике, Андрей Лебедев.

«Со временем организм привыкает, подстраивается, но специалисты отмечают, что 15 лет — это максимум, который человек может без вреда для здоровья и без последствий прожить в условиях Крайнего Севера, но многое также зависит от индивидуальных особенностей организма, его стрессоустойчивости и мотивации», — сказал агентству Лебедев.

В условиях полярной ночи у человека появляется дефицит витаминов, нарушаются циркадные ритмы, появляются проблемы со здоровьем, уточнил врач.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
