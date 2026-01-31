Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» вернулся из отдалённых районов Хабаровского края

С 13 по 26 января в Хабаровском крае работал передвижной медицинский комплекс «Святой Пантелеймон», который посетил 13 удалённых станций — от Литовко до Советской Гавани. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За время работы помощь специалистов получили 1 328 жителей, в том числе 19 участников специальной военной операции и членов их семей. Врачи провели 2 872 амбулаторных приёма и выполнили 6 794 лабораторных и диагностических исследования, что позволило выявить 2 461 случай различных заболеваний.
Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, наиболее частыми причинами обращений стали болезни системы кровообращения и эндокринные нарушения, а также патологии глаз, мочеполовой, нервной и других систем. Пациенты могли бесплатно посетить терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокринологов, офтальмологов, ЛОР-врачей и других специалистов, пройти УЗИ, флюорографию, маммографию, ЭКГ и сдать анализы, включая онкомаркеры.
Работа поезда здоровья продолжается. В феврале 2026 года «Святой Пантелеймон» сделает дополнительные остановки:
6 февраля — станция Розенгартовка,
7 февраля — станция Дормидонтовка.
На борту сохранится широкий спектр специалистов и диагностических возможностей, а также будет работать аптечный пункт.