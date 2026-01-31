Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» вернулся из отдалённых районов Хабаровского края

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, наиболее частыми причинами обращений стали болезни системы кровообращения и эндокринные нарушения, а также патологии глаз, мочеполовой, нервной и других систем. Пациенты могли бесплатно посетить терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокринологов, офтальмологов, ЛОР-врачей и других специалистов, пройти УЗИ, флюорографию, маммографию, ЭКГ и сдать анализы, включая онкомаркеры.