В России расширили список болезней, запрещающих контракт с армией: что добавили

Минобороны расширило перечень заболеваний, запрещающих контракт при мобилизации. С любым из этих диагнозов нельзя будет заключить контракт. Это правило действует при мобилизации, в военное время и в период военного положения. Приказ подписал министр Андрей Белоусов, документ размещен на официальном портале правовых актов.
Список болезней теперь расширен с 26 до 35 пунктов. В него, среди прочего, добавили сахарный диабет (любого типа, а не только первого, как было раньше).
Кроме этого, добавлены болезни и врожденные пороки развития сосудов: аорты, крупных артерий и вен, а также лимфатических сосудов. Основанием для зачисления в перечень является умеренное нарушение кровотока и функций этих систем.
Последствия серьезных переломов также внесены в обновленный список. Среди них — травмы позвоночника, костей туловища, рук и ног, в том числе осложненные переломы длинных костей, приведшие к умеренному ограничению функций конечности.
Список дополнили рядом других состояний. Там оказались дополнительные заболевания глаз; стойкое (хроническое) снижение слуха; болезни челюстей и зубов, ведущие к нарушениям; деформации и дефекты кисти и пальцев; деформации стопы, а также наличие инородного тела в полости черепа и/или тканях головного мозга.
Проект этого приказа опубликовали в конце сентября 2025 года. Прежний список заболеваний действовал с сентября 2023 года, теперь он отменен.
Напомним, что перечень уже включал в себя: хронические вирусные гепатиты с умеренным нарушением работы печени, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, поражающий отдельные органы и системы организма.
Кроме того, в списке присутствовали: заболевания, вызванные психическими расстройствами и расстройствами поведения, эпилепсия с редкими приступами (менее пяти раз в год), перенесенные инсульты и ряд других болезней.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что в 2025 году контракт на службу в ВС РФ подписали 422 704 человека. Он подчеркнул, что поставленная Верховным главнокомандующим задача была выполнена.