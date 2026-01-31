В России расширили список болезней, запрещающих контракт с армией: что добавили

Минобороны расширило перечень заболеваний, запрещающих контракт при мобилизации. С любым из этих диагнозов нельзя будет заключить контракт. Это правило действует при мобилизации, в военное время и в период военного положения. Приказ подписал министр Андрей Белоусов, документ размещен на официальном портале правовых актов.