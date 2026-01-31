Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России расширили список болезней, запрещающих контракт с армией: что добавили

Минобороны РФ расширило список заболеваний, запрещающих контракт в военное время.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны расширило перечень заболеваний, запрещающих контракт при мобилизации. С любым из этих диагнозов нельзя будет заключить контракт. Это правило действует при мобилизации, в военное время и в период военного положения. Приказ подписал министр Андрей Белоусов, документ размещен на официальном портале правовых актов.

Список болезней теперь расширен с 26 до 35 пунктов. В него, среди прочего, добавили сахарный диабет (любого типа, а не только первого, как было раньше).

Кроме этого, добавлены болезни и врожденные пороки развития сосудов: аорты, крупных артерий и вен, а также лимфатических сосудов. Основанием для зачисления в перечень является умеренное нарушение кровотока и функций этих систем.

Последствия серьезных переломов также внесены в обновленный список. Среди них — травмы позвоночника, костей туловища, рук и ног, в том числе осложненные переломы длинных костей, приведшие к умеренному ограничению функций конечности.

Список дополнили рядом других состояний. Там оказались дополнительные заболевания глаз; стойкое (хроническое) снижение слуха; болезни челюстей и зубов, ведущие к нарушениям; деформации и дефекты кисти и пальцев; деформации стопы, а также наличие инородного тела в полости черепа и/или тканях головного мозга.

Проект этого приказа опубликовали в конце сентября 2025 года. Прежний список заболеваний действовал с сентября 2023 года, теперь он отменен.

Напомним, что перечень уже включал в себя: хронические вирусные гепатиты с умеренным нарушением работы печени, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, поражающий отдельные органы и системы организма.

Кроме того, в списке присутствовали: заболевания, вызванные психическими расстройствами и расстройствами поведения, эпилепсия с редкими приступами (менее пяти раз в год), перенесенные инсульты и ряд других болезней.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что в 2025 году контракт на службу в ВС РФ подписали 422 704 человека. Он подчеркнул, что поставленная Верховным главнокомандующим задача была выполнена.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше