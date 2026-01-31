Генерал Михайлов: ФСБ зачищает Димитров от диверсантов ВСУ и оружия НАТО

Подразделение ФСБ «Горыныч» ведет операцию по очистке территории в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР от украинских диверсионных групп. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с aif.ru объяснил задачи этих подразделений.
«Перед ними стоит задача выявления мест дислокации подразделений ВСУ, занимающихся диверсионной деятельностью, и ликвидация этих структур. Это чисто оперативная работа», — отметил генерал.
Михайлов пояснил, что как только войска ВС РФ занимают населенный пункт, необходимо проводить зачистку тылов, чтобы диверсионные группы не ударили сзади.
«Подразделения ФСБ проводят зачистку тылов, чтобы диверсанты не осложняли работу наших военных и оперативную обстановку. Они выполняют важную работу обеспечения тыла и освобожденных территорий от диверсионных групп», — уточнил собеседник aif.ru.
Также подразделения Федеральной службы безопасности проводят фильтрационные мероприятия и выявляют схроны с оружием.
«Когда противник уходит, то оставляет базы для возможных действий в тылу. Их необходимо ликвидировать, потому что этим оружием и боеприпасами могут воспользоваться как диверсанты, проникающие на освобожденные территории, так и другие лица», — подытожил Михайлов.
Ранее сообщалось, что подразделение ФСБ уничтожило диверсантов ВСУ на окраине Димитрова в ДНР.