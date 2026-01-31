Ричмонд
Губерниев сказал о перспективах в биатлоне дочери Домрачевой и Бьерндалена

Дочь Домрачевой и Бьерндалена пошла по стопам своих родителей. В девять лет спортсменка стала призером соревнований по биатлону. О ее перспективах рассказал спортивный комментатор Губерниев.

Источник: Аргументы и факты

Девятилетняя дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена Ксения Бьерндален стала призером городского этапа республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер». В беседе с aif.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что дочка знаменитых родителей так или иначе будет выделяться.

"Можно предположить, что она саккумулирует всю энергию родителей и станет пятнадцатикратной олимпийской чемпионкой по биатлону. Думаю, пока рано.

говорить о том, как передался талант или не передался.

Важно говорить о том, что девочка занимается биатлоном, выбрала вид спорта, которым занимались успешно её родители, а все остальное время покажет. В любом случае с такими родителями она так или иначе будет выделяться".

Напомним, что Дарья Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Она дважды выигрывала титул чемпионки мира и стала обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2014/15. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален завоевал 8 золотых медалей на Олимпийских играх и 20 наград высшей пробы на планетарных форумах. Он шесть раз занимал первую строчку в общем зачете Кубка мира.