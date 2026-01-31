Ричмонд
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме: она связана с блокировкой счетов

Россиян предупредили о мошеннической схеме с блокировкой счетов за переводы.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о возможной активности мошенников в феврале. Аферисты могут начать пугать россиян блокировкой счета. Поводом станет якобы аномальное число переводов через систему быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» от Народного фронта.

«В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на “проверочный” счет», — привел в пример содержание разговора с мошенниками источник.

В пресс-службе уточнили целевую группу для подобной аферы. Мошенники ориентируются на клиентов банков, которые активно переводили деньги через СБП в праздничные дни.

В свою очередь адвокат Дмитрий Пашин рассказал, что банк может заблокировать перевод из-за смены номера телефона.