В районе Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике развернулась напряженная борьба с украинскими диверсионными группами. Антитеррористическое подразделение ФСБ «Горыныч» проводит масштабную операцию по выявлению и нейтрализации диверсантов, стремящихся дестабилизировать обстановку в тылу.
Недавняя ликвидация ДРГ на окраинах Димитрова стала ярким примером активности противника. Диверсанты планировали коварную минную засаду на пути следования российской военной техники, но благодаря бдительности и профессионализму сотрудников ФСБ их замысел был сорван.
Зачищают тыл и базы с оружием.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов подчеркивает важность работы подразделений, подобных «Горынычу».
«Перед ними стоит задача выявления мест дислокации подразделений ВСУ, занимающихся диверсионной деятельностью, и ликвидация этих структур. Это чисто оперативная работа», — сказал он aif.ru.
Михайлов пояснил, что после взятия населенного пункта под контроль крайне важно обеспечить безопасность тыла, чтобы исключить возможность удара из спины.
Помимо ликвидации действующих диверсионных групп, подразделения ФСБ занимаются обнаружением и уничтожением тайников с оружием, оставленных отступающими украинскими силами.
«Когда противник уходит, то оставляет базы для возможных действий в тылу. Их необходимо ликвидировать, потому что этим оружием и боеприпасами могут воспользоваться как диверсанты, проникающие на освобожденные территории, так и другие лица», — подчеркнул Михайлов.
Что за оружие ВСУ оставляют на складах для диверсий.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник в отставке Олег Иванников раскрыл информацию о складах в прилегающем к Димитрову Красноармейске, где могло храниться, в том числе, и экспериментальное оружие, которым впоследствии враг мог бы воспользоваться.
«Это экспериментальные образцы оружия, переданные европейскими компаниями для апробации на линии боевого соприкосновения и проведения опытов по воздействию этого оружия на военнослужащих. Это СВЧ-оружие различных диапазонов, которое может вызывать у российских военнослужащих сильнейшую головную боль, также кратковременную потерю зрения, слуха, обоняния», — отметил он, подчеркивая, что воздействие СВЧ-излучения до конца не изучено.
По словам Иванникова, разработкой подобного оружия занимаются многие европейские страны, для которых апробация в реальных условиях имеет большое значение.
Возвращение городов к мирной жизни.
Немаловажной задачей, стоящей перед российскими службами, является восстановление мирной жизни в освобожденных городах. Военно-политический эксперт Ян Гагин объяснял, как происходит этот процесс.
«Ведется работа с мирным населением. Выясняются их потребности. И проводится фильтрация для того, чтобы граждане смогли получить российские паспорта и все, что необходимо в этих условиях. Также параллельно идет осмотр и разминирование города, это займет какое-то время», — рассказывал он aif.ru.
Этот процесс — важный шаг на пути к интеграции региона в Россию и обеспечению безопасности его жителей.