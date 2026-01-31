Боец Мичман сообщил о взятых в плен четырех боевиках ВСУ в приграничье

Боец Северной группировки войск ВС РФ с позывным Мичман, воюющий на границе с Курской областью, рассказал, как взял в плен четырех боевиков, которые проходили подготовку в Британии. Финский военкор Кости Хейсканен предоставил aif.ru запись разговора с военным.
«Четверо пленных, которых мы брали, говорили, что проходили подготовку в странах НАТО, в Британии. Их готовили “побеждать русских”. Но сами они не горели желанием воевать», — отметил Мичман.
По его словам, среди пленных двое мужчин были в возрасте от 34 до 38, еще двое — постарше.
«Командир отделения у них был пятидесятилетний мужчина. Ему задали вопрос: “Как же так, ты же из Советского Союза, наверное, везде был?” А он говорит в ответ, что против командира роты они не могли ничего сделать», — добавил Мичман.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина ведут большие переговоры по обмену пленными.