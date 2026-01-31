В ГАИ предложили удвоить количество камер на дорогах Приморья

На дорогах Приморского края до 2030 года может появиться ещё 300 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД помимо уже работающих. Такое предложение ГАИ направлено губернатору региона, рассказал корр. ИА PrimaMedia начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю Сергей Сбродов.
«В целях развития системы фотовидеофиксации организовано взаимодействие с владельцем автодороги федерального значения А-370 “Уссури” (Хабаровск — Владивосток), ДСД (дорога скоростного движения — прим. ред.) “Дальний Восток”, главами администраций и правительством Приморского края по вопросу оборудования приборами фотовидеофиксации нарушений ПДД мест концентрации ДТП, даны соответствующие предложения. Дополнительно направлено обращение в адрес Губернатора о финансировании мероприятий до 2030 года по установке 300 приборов», — рассказал Сергей Сбродов.
В 2025 году по итогам работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД — а их сейчас 300 — вынесено более 1,8 млн постановлений. Общая сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях составила более 1,7 млрд рублей. Из общего количества вынесенных постановлений наибольший удельный вес составляют нарушения скоростного режима — 88,6%, а это 1,6 млн постановлений.