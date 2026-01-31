В ГАИ предложили удвоить количество камер на дорогах Приморья

В 2025 году по итогам работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД — а их сейчас 300 — вынесено более 1,8 млн постановлений. Общая сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях составила более 1,7 млрд рублей. Из общего количества вынесенных постановлений наибольший удельный вес составляют нарушения скоростного режима — 88,6%, а это 1,6 млн постановлений.