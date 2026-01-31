Из Совета по развитию кинематографии исключили ряд деятелей: кого назначили вместо них

Напомним, Сокуров обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой выяснить причины, по которым его фильмы запрещают к показу и не допускают в прокат. Режиссер поднял этот вопрос на заседании совета по правам человека. Путин отметил, что отношения между искусством и государством всегда были сложными.