Из Совета по развитию кинематографии исключили ряд деятелей: кого назначили вместо них

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение сместить из состава Совета по развитию отечественного кино ряд известных деятелей. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Из совета были исключены режиссер и сценарист Александр Сокуров, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, а также бывший советник президента по культуре Владимир Толстой.
«Исключить из состава Добродеева О. Б., Илона Э. Р., Малышева А. В., Мокрицкую Н. В., Слащеву Ю. Ю., Сокурова А. Н., Тодоровского В. П., Толстого В. И. и Федоровича В. В.», — говорится в документе.
Одновременно в состав совета были включены продюсер Александр Акопов, гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и глава «Окко» Гавриил Гордеев.
Согласно документу, в совет также вошли первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов и режиссер Сергей Урсуляк.
Ранее Слащева рассказала, что «Союзмультфильм» готовит третий фильм о Чебурашке, а также недавно выпустил анимационный сериал. Она уточнила, что в планах студии создание множества короткометражек с этим персонажем, с целью создать полноценную вселенную вокруг Чебурашки.
До этого Машков сообщил, что планируется создание полной базы данных артистов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Будет установлен памятник фронтовым бригадам. Он подчеркнул важность того, чтобы артисты осознавали свою связь с родиной и чувствовали себя частью народа.
Напомним, Сокуров обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой выяснить причины, по которым его фильмы запрещают к показу и не допускают в прокат. Режиссер поднял этот вопрос на заседании совета по правам человека. Путин отметил, что отношения между искусством и государством всегда были сложными.
Как писал KP.RU, Путин отметил работу Форума регионального кинематографа «Новый вектор». Он подчеркнул, что форум способствует продвижению патриотических идеалов и ценностей.