Оружие возмездия России: от каких наших суперкомплексов дрожит Запад

«Если компьютер выдает информацию о том, что по территории нашей страны нанесен ядерный удар и это привело к гибели… главных командных пунктов… то система в автоматизированном состоянии выдает команды на запуск специальных… командных ракет», — описал принцип работы Кнутов. Аналогичная система есть и в США, но российская была серьезно доработана.