Оружие возмездия России: от каких наших суперкомплексов дрожит Запад

Российский военно-производственный комплекс продолжает удивлять мир современными разработками. Военный экскпер Юрий Кнутов рассказал aif.ru о новейшем вооружении и проверенных временем боевых машинах, которые стоят на страже безопасности страны.
Мировая премьера РСЗО «Сарма» состоится в Саудовской Аравии.
На международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии мир впервые официально увидит новейшую российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма». По словам военного эксперта Юрия Кнутова, это глубокая модернизация знаменитого «Торнадо». Главное отличие — ракета большой дальности, порядка 120 километров, причем каждая из шести ракет наводится на цель индивидуально с использованием системы ГЛОНАСС.
«В качестве базы для пусковой установки использован КАМАЗ, который проще в обслуживании, дешевле, но при этом маневреннее. Благодаря такому шасси повышена мобильность и уменьшена уязвимость РСЗО “САРМА”, появляется возможность её более незаметного перемещения за счёт высокой скорости», — объяснил Кнутов.
Но главная «изюминка» «Сармы» — в её системности. Установка может получать целеуказание в автоматическом режиме от внешних источников: дронов, пунктов управления или командного центра батареи. Координаты закладываются прямо в ракету, что гарантирует высочайшую точность. «Для выведения объекта из строя достаточно одной ракеты», — подчеркнул эксперт.
Х-22: невидимый сверхзвуковой ужас.
Недавнее применение сверхзвуковых ракет Х-22 по объектам в Киеве вновь подтвердило их неуязвимость. «Эти крылатые ракеты запускаются на большой высоте, от 20 до 40 километров. Большинство зенитно-ракетных комплексов работают на высотах до 20 километров… ЗРК Patriot оказалась бессильна перед ними», — заявил Кнутов. Скорость в 4.5−5 махов и мощная боевая часть делают Х-22 грозным оружием даже спустя десятилетия после создания.
«Краснополь»: лазерная точность, которая не досталась США.
Высокоточный управляемый снаряд «Краснополь» — пример идеальной связки старых разработок и новых технологий. Цель подсвечивается с дрона лазерным лучом в невидимом диапазоне, а благодаря системе управления и наведения снаряд корректирует траекторию в полёте.
«Такой снаряд с очень высокой точностью попадает в цель. В случае укрепленного объекта используется два подобных снаряда», — отметил эксперт. Эффективность и низкая стоимость «Краснополя» когда-то привлекли американцев, но Россия отказалась продавать им даже несколько экземпляров.
Яркий пример симбиоза проверенного временем вооружения и современных технологий — это так называемая «сталинская» пушка М-46 с цифровым зрением. Пушки М-46, созданные в 1950-х годах, оснащенные современными активно-реактивными снарядами, бьют на 37 км с поразительной точностью. Их работу обеспечивают и прикрывают операторы беспилотников, превращая артиллерию в дешёвое, но самое разрушительное оружие на поле боя.
«Мертвая рука» как гарантия ответа.
Россия обладает арсеналом систем, которые кардинально меняют баланс сил на глобальном уровне и являются предметом серьезного изучения и опасений на Западе.
Система «Периметр» — легендарная «Мертвая рука» — предназначена для принятия решения об ответном ядерном ударе в критической ситуации.
«Если компьютер выдает информацию о том, что по территории нашей страны нанесен ядерный удар и это привело к гибели… главных командных пунктов… то система в автоматизированном состоянии выдает команды на запуск специальных… командных ракет», — описал принцип работы Кнутов. Аналогичная система есть и в США, но российская была серьезно доработана.
«Авангард», «Сармат», «Буревестник»: преодолевая любую ПВО.
«Гиперзвуковой комплекс “Авангард” на 100% достигает цели, преодолевая любую противоракетную оборону. МБР “Сармат” способна атаковать с любого, в том числе с южного направления, где у противника нет плотного прикрытия. На подходе — крылатая ракета “Буревестник” с ядерной энергоустановкой, способная неделями находиться в воздухе, обходя районы ПВО», — комментирует эксперт.
Атомные подводные беспилотники «Посейдон» — это скрытая и неотвратимая угроза. Они проходят тысячи километров незамеченными, а на последнем участке развивают запредельную скорость. «При одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные или военно-морские базы на побережье противника», — пояснил эксперт.
Жесткий ответ на любую агрессию.
Наличие такого арсенала делает любые угрозы в адрес России не просто бесперспективными, но и крайне опасными для самого агрессора. Как напомнил Юрий Кнутов, комментируя возможный ответ на атаку дронов на резиденцию президента, речь может идти о применении «самого серьезного оружия» вплоть до специальных боеприпасов.
Интеграция легендарного советского военного наследия с прорывными современными технологиями — от цифрового целеуказания до гиперзвука и искусственного интеллекта в системах сдерживания — создает многоуровневую и непревзойденную систему обороны и ответного удара. Именно этот симбиоз, а не отдельные образцы, и является тем самым «супероружием», которое обеспечивает безопасность страны в современном мире.