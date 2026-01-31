Финский военкор показал, как живет Мариуполь на фоне замерзающего Киева

«Конечно, это занимает много времени. ВСУ били танками по этим домам, в каких-то квартирах они сами сидели, дешевле все это было бы снести. Но Россия все восстанавливает… Просто грандиозная работа проделана. Тут открывается спортивная школа, за несколько месяцев возвели блочные дома… На Нахимова замечательный дом, там еще есть недоработки, но к весне сотни квартир будут готовы для заселения. Люди наконец смогут переехать в жилье, которое российские строители, инженеры сделали для Мариуполя с любовью», — подытожил Хейсканен.