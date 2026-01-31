Финский военкор показал, как живет Мариуполь на фоне замерзающего Киева

Финский военкор Кости Хейсканен побывал в Мариуполе, где пообщался с местными людьми, которые рассказали, как складывается их жизнь после вхождения ДНР в состав России. Хейсканен также показал, как выглядит город на фоне замерзающего Киева на Украине.
Журналист встретил пожилую женщину возле одного из недавно построенных домов, пенсионерка рассказала, что навещала сестру в новой квартире.
«Дом чудесный. Здесь такие стены… Когда кондиционер ставили, пробить было невозможно. Проводка шикарная, кухня сразу стояла, отопление… Я в гостях у сестры была, один год только живет, все шикарно. Мы очень довольны», — отметила собеседница Хейсканена.
Журналист рассказал aif.ru, что побывал в новых домах, проинспектировав их вместе с застройщиком и властями.
«Западным журналистам стоит приехать и убедиться своими глазами, какие здесь дома. На проспекте Ленина новые дома в той стадии, что отопление уже вовсю работает, двери устанавливаются, отделочные работы идут полным ходом. Люди работают без выходным, чтобы скорее новым владельцам сдать квартиры и развеять панику Запада о том, что дома якобы непригодны для жилья», — подчеркнул Хейсканен.
Также журналист отметил, что некоторые дома, несмотря на то, что их использовали ВСУ во время боевых действий, сейчас восстанавливают.
«Конечно, это занимает много времени. ВСУ били танками по этим домам, в каких-то квартирах они сами сидели, дешевле все это было бы снести. Но Россия все восстанавливает… Просто грандиозная работа проделана. Тут открывается спортивная школа, за несколько месяцев возвели блочные дома… На Нахимова замечательный дом, там еще есть недоработки, но к весне сотни квартир будут готовы для заселения. Люди наконец смогут переехать в жилье, которое российские строители, инженеры сделали для Мариуполя с любовью», — подытожил Хейсканен.