Ученый Окунев назвал условие для создания неотличимых от человека роботов

Директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета отметил, что необходимы материалы, которые могли бы имитировать мышечные волокна и обеспечивать свободу движения.

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Создание роботов, внешне неотличимых от человека, станет возможным с появлением материалов, которые могли бы имитировать человеческие мышечные волокна и обеспечивать свободу движения. Таким мнением с ТАСС поделился директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета (НГУ) Алексей Окунев.

В последние годы наблюдается усиленный интерес со стороны технологических компаний и венчурных фондов к созданию человекоподобных роботов. Такие компании как Tesla (Optimus), Boston Dynamics (Atlas), Figure AI и китайские разработчики активно привлекают средства, однако пока большая часть инвестиций направлена на фундаментальные исследования и прототипирование.

«Это должны быть абсолютно новые материалы, которые сейчас не существуют. Мышц в теле человека огромное количество. При этом мышечные волокна могут быть огромными, а могут быть маленькими, микроскопическими. Они обеспечивают нам невероятную свободу движения. Роботу же помогают двигаться электроприводы, у которых есть моторчик, обмотка и другие детали. То есть мы сталкиваемся с ограничениями по размеру. В современных роботах этих моторчиков ограниченное количество, и оно ни в какое сравнение не идет с тем изобилием, которое есть у нас, у человека», — сказал эксперт.

Окунев пояснил, что существующие сейчас технологии полностью завязаны на электрическую энергию, которая преобразуется из электродвигателей в поступательные движения для передвижения робота. По словам эксперта, разработка робота, близкого к человеку, потребует огромного числа электроприводов и проводов для наиболее полной имитации. Однако такая конструкция может быть ненадежной из-за большого числа элементов, считает эксперт.

Поэтому, по мнению эксперта, создание робота-гуманоида, неотличимого от человека, произойдет только после технологического прорыва и создания материала, способного сжиматься так же, как и мышцы. «Вот мышцы, например, при приложении сигнала от нерва, сжимаются. Она, например, находится во взаимодействии с другой мышцей. [Существующие] пока [роботы] — макеты, достаточно неуклюжие, которые даже близко не могут подойти по совершенству, тому, что сделала уже природа», — пояснил Окунев.