Ученый Окунев назвал условие для создания неотличимых от человека роботов

«Это должны быть абсолютно новые материалы, которые сейчас не существуют. Мышц в теле человека огромное количество. При этом мышечные волокна могут быть огромными, а могут быть маленькими, микроскопическими. Они обеспечивают нам невероятную свободу движения. Роботу же помогают двигаться электроприводы, у которых есть моторчик, обмотка и другие детали. То есть мы сталкиваемся с ограничениями по размеру. В современных роботах этих моторчиков ограниченное количество, и оно ни в какое сравнение не идет с тем изобилием, которое есть у нас, у человека», — сказал эксперт.