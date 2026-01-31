Гутерриш заявил, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового краха

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов странами-членами и бюджетного правила, которое вынуждает возвращать неизрасходованные средства. Об этом в пятницу, 30 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо генсека послам.
— Кризис углубляется, угрожая реализации программ и рискуя финансовым крахом. В ближайшем будущем ситуация еще больше ухудшится, — сказано в письме.
ООН столкнулась с финансовым кризисом, потому что крупнейший донор международной организации — Соединенные Штаты Америки — резко сократили добровольное финансирование учреждений организации и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций, говорится в статье.
— Либо все государства-члены должны выполнить обязательства по полной и своевременной оплате, либо они должны коренным образом пересмотреть свои финансовые правила, чтобы предотвратить неминуемый финансовый коллапс, — заявил Гутерриш, отметив, что к июлю деньги могут закончиться.
