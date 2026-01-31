Ричмонд
В России начинается резкое похолодание: надвигается антициклон

Вильфанд: холодная погода наступит в центральной России со 2 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Похолодание в центре европейской части России начнется со 2 февраля и температура окажется на 8−13 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже в ближайшие дни, с понедельника, начинается длительный период холодной погоды. Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера — холод», — рассказал синоптик ТАСС.

Вильфанд пояснил, что это приведет к значительному снижению температуры. До конца следующей недели температура в центре европейской России будет на 8−13 градусов ниже обычных значений для этого времени года.

Ранее KP.RU писал, что дети могут временно не посещать школу в случае неблагоприятных погодных условий. Зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что не ходить в образовательные учреждения можно в периоды повышенной заболеваемости гриппом и ОРЗ.

