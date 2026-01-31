Ричмонд
Госдеп США одобрил продажу Израилю 30 боевых вертолётов AH-64E Apache

В США одобрили продажу Израилю вертолётов AH-64E Apache и оборудования на сумму $3,8 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США одобрил потенциальную сделку по продаже Израилю 30 ударных вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму $3,8 млрд. Об этом следует из сообщения Пентагона.

«Государственный департамент США принял решение, одобряющее возможную продажу правительству Израиля вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования», — говорится в заявлении.

Поставку вертолетов и оборудования обеспечат американские оборонные гиганты — Boeing и Lockheed Martin.

Немногим ранее государственный департамент США одобрил контракт на оказание материально-технической поддержки украинским системам ПВО Patriot. Сумма сделки оценивалась в $105 млн.

Кроме этого, накануне в Комитете американского Сената поддержали одобрение закона о санкциях против так называемого российского «теневого флота», теперь инициатива будет вынесена на рассмотрение Сената.

