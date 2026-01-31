Ричмонд
Губернатор ввел в поселке в Омской области карантин из-за туберкулеза животных

В Марьяновском районе выявлена бальная туберкулезом корова.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области выявлен новый случай туберкулез КРС (крупного рогатого скота). Таковы данные регионального Главного управления ветеринарии.

Зараженное животное, корова, найдено в поселке Москаленский Марьяновского района. В связи с этим губернатор Виталий Хоценко ввел там карантин, он будет действовать до принятия решение о его отмене.

На период карантина в его зоне будут действовать специальные ветеринарные и профилактические меры, направленные на недопущение распространения инфекции.

Известно, что туберкулез КРС опасен и для человека, он может передаваться ему при употреблении в пищу некипяченого инфицированного молока.

Ранее мы писали о введении режима карантина из-за бешенства в селе Сухое в Горьковском районе и в деревне Клаус в Москаленском районе.