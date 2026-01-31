Долина выступила в московском клубе: возвращение звезды или новое падение

«Одно клубное выступление, один клубный концерт — это вообще не показатель. Если бы речь шла о тысячных площадках, тогда была бы действительно видна статистика, отношение к Ларисе Долиной со стороны публики. Клубные концерты — это другая история. Здесь, во-первых, очень узкая воронка посетителей. И это могут быть друзья-фанаты самой артистки. На такого рода домашние клубные концерты вообще не стоит обращать внимания, по ним нельзя судить о популярности артиста. Потому что там могут быть приглашенные, друзья и те, кто поддерживает артиста. Клубное мероприятие для 90 человек и кассовый концерт на 5000 человек могут дать совсем разные показатели», — подчеркивает продюсер.