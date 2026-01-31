Долина выступила в московском клубе: возвращение звезды или новое падение

Информация о первом в этом году концерте Ларисы Долиной, прошедшем, по утверждению ее команды, с аншлагом и продажей стоячих мест, вызвала волну обсуждений. Не все эксперты готовы принимать эти заявления за чистую монету. Известный продюсер Павел Рудченко в эксклюзивном комментарии aif.ru дал резкую оценку происходящему вокруг артистки. По его мнению, мы наблюдаем не возрождение популярности, а хорошо спланированную кампанию по репутационному спасению, которое, однако, уже не может дать долгосрочного эффекта. Что же на самом деле скрывается за громкими заявлениями об аншлагах?
Клуб вместо стадиона: почему одно выступление — не показатель.
После череды громких сообщений в Сети об отмене концертов и сообщений о полупустых залах первое выступление Долиной в этом году было подано ее командой как триумфальное возвращение. Однако Павел Рудченко обращает внимание на ключевой факт: мероприятие прошло в небольшом клубном пространстве.
«Одно клубное выступление, один клубный концерт — это вообще не показатель. Если бы речь шла о тысячных площадках, тогда была бы действительно видна статистика, отношение к Ларисе Долиной со стороны публики. Клубные концерты — это другая история. Здесь, во-первых, очень узкая воронка посетителей. И это могут быть друзья-фанаты самой артистки. На такого рода домашние клубные концерты вообще не стоит обращать внимания, по ним нельзя судить о популярности артиста. Потому что там могут быть приглашенные, друзья и те, кто поддерживает артиста. Клубное мероприятие для 90 человек и кассовый концерт на 5000 человек могут дать совсем разные показатели», — подчеркивает продюсер.
Этот контраст между камерным клубом и большими сценическими площадками, на которых Долина выступала ранее, красноречиво говорит об изменении масштаба ее востребованности. Эксперт настаивает: судить о возвращении массовой любви по такому формату — большая ошибка.
Искусственный ажиотаж: кто и зачем раскручивает миф об аншлагах.
Так в чем же причина таких активных заявлений о полных залах? Павел Рудченко видит в этом осознанную стратегию команды артистки, которая оказалась в сложной ситуации после скандала вокруг продажи квартиры в престижных Хамовниках и последующих судебных разбирательств.
«Команда Долиной сейчас предпринимает определенные репутационные усилия, поскольку сама артистка ничего не делает для исправления ситуации. Они пытаются разогреть интерес к ней, в том числе, приукрашивая информацию о ее активности, востребованности. Но такой искусственный подогрев интереса не долгосрочен. Говорить о том, что все прошло, все забыто, однозначно нельзя. Как я вижу по многочисленным комментариям, аудитория раздражена поведением артистки. И, конечно же, они голосуют рублем, то есть не идут на концерты или сдают билеты», — объяснил Рудченко.
Продюсер прямо называет вещи своими именами: «Очень показательно то, что команда Долиной всеми возможными путями, информационными вбросами пытается вырулить ситуацию. Это говорит как раз о том, что они выдают желаемое за действительное, пытаются прогреть аудиторию непосредственно такими вбросами, как в истории с клубным концертом. Это краткосрочный результат и он может сыграть в минус артистки. Вбросы тоже сыграют свою негативную роль».
Продюсер считает заявления о стоячих местах не столько отражением реального спроса, сколько частью пиар-кампании, призванной создать иллюзию стабильности и высокого интереса.
Былой успех не вернуть? Мнение продюсера о будущем карьеры Долиной.
Самый главный вопрос, который волнует поклонников и наблюдателей: есть ли у Ларисы Долиной шанс вернуть утраченные позиции и снова собирать большие залы?
По мнению Рудченко, менеджмент певицы отказывается адекватно воспринимать новые реалии.
«Ее менеджмент не хочет верить, что гастрольная деятельность постепенно ставится на стоп. И вот эти действия уже можно сравнить с припарками мертвому. В принципе, уже не поможет», — заявил собеседник издания.
Продюсер убежден, что точка невозврата пройдена. Даже самые активные попытки команды «разогреть» интерес через медиа-вбросы об успешных концертах не способны переломить глубокое разочарование аудитории, вызванное скандалами. Публика, по словам Рудченко, уже вынесла свой вердикт, и он выражен в нежелании покупать билеты. В такой ситуации любые попытки представить дело иначе выглядят как самообман или отчаяние.
Публика проголосовала рублем.
История с Ларисой Долиной — это яркий пример того, как внесценические скандалы могут оказать критическое влияние на карьеру даже самой маститой артистки. Аудитория сегодня крайне чувствительна к вопросам репутации и социальной ответственности звезд. Как показала ситуация, даже многолетняя любовь поклонников не стала щитом от волны негатива.