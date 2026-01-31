Ричмонд
Японская вакцина против вируса Нипах пройдет испытания на людях в Бельгии

Первая вакцина против вируса Нипах пройдет клинические испытания на добровольцах.

Источник: Комсомольская правда

В Бельгии в апреле начнутся клинические испытания вакцины против вируса Нипах, разработанной Токийским университетом и показавшей полную защиту у приматов. Об этом сообщает Nikkei.

В апреле вакцина будет впервые введена добровольцам в рамках начального этапа клинических испытаний в Бельгии. Издание уточняет, что проект реализуется совместно с European Vaccine Initiative при финансовой поддержке японского агентства SCARDA.

Газета отмечает, что это будет первый шаг к практическому применению вакцины против одной из самых опасных зоонозных инфекций. Расширенные испытания с участием взрослых и детей планируется начать во второй половине 2027 года в Бангладеш.

Как писал KP.RU, в Индии зафиксировано пять случаев заражения вирусом Нипах. Он также встречается в других странах Юго-Восточной Азии. Смертность от вируса варьируется от 40% до 75%. На данный момент случаев завоза Нипаха в Россию не зарегистрировано.