Суд взыскал с хабаровчанки почти 400 тысяч рублей долга за вывоз мусора

Региональный оператор (ООО «Х») обратился в суд с требованием взыскать долг за услуги, оказанные с 2022 по 2024 год по трём жилым домам, принадлежащим ответчице на праве собственности. Женщина, возражая против иска, утверждала, что услуги не оказывались или оказывались некачественно, периодичность вывоза не соблюдалась, а письменный договор с оператором не заключался.