Суд взыскал с хабаровчанки почти 400 тысяч рублей долга за вывоз мусора

Железнодорожный районный суд Хабаровска удовлетворил иск регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и взыскал с местной жительницы Т. задолженность за услуги по вывозу мусора. Общая сумма взыскания составила 393 086 рублей 16 копеек, также с неё взысканы 15 234 рубля судебных расходов. Решение поддержал Хабаровский краевой суд, оставив апелляцию ответчицы без удовлетворения.
Региональный оператор (ООО «Х») обратился в суд с требованием взыскать долг за услуги, оказанные с 2022 по 2024 год по трём жилым домам, принадлежащим ответчице на праве собственности. Женщина, возражая против иска, утверждала, что услуги не оказывались или оказывались некачественно, периодичность вывоза не соблюдалась, а письменный договор с оператором не заключался.
Однако суд, руководствуясь принципом презумпции образования отходов в процессе жизнедеятельности, отклонил её доводы. Было установлено, что ответчица, являясь собственником трёх домов, фактически пользовалась услугами единственного для Хабаровска регионального оператора, даже при отсутствии оборудованных контейнерных площадок по адресам домов. Суд отметил, что отсутствие письменного договора не освобождает от обязанности оплачивать фактически оказанные услуги по обращению с ТКО.