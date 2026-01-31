Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС РФ вскоре получат первые тяжёлые дроны «Кощей»

Минобороны анонсировало новую партию вооружения для российской армии.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны РФ заявило в субботу о завершении сборки и тестирования первой партии тяжелых беспилотников «Кощей». Она уже готова к передаче в войска.

«Военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” собрали, протестировали и подготовили к передаче в войска первые тяжелые FPV-дроны “Кощей”», — передает ведомство.

В условиях меняющейся ситуации на линии соприкосновения инженерно-техническому составу (ТЭЧ) поступило срочное задание на разработку грузовых беспилотников, способных оперативно снабжать передовые части, уточнило министерство.

Накануне Минобороны расширило перечень заболеваний, с которыми запрещено подписывать контракт в военное время. Теперь список расширен с 26 до 35 пунктов и включает сахарный диабет, болезни сосудов и последствия серьезных переломов.