Минобороны: ВС РФ вскоре получат первые тяжёлые дроны «Кощей»

Минобороны РФ заявило в субботу о завершении сборки и тестирования первой партии тяжелых беспилотников «Кощей». Она уже готова к передаче в войска.
«Военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” собрали, протестировали и подготовили к передаче в войска первые тяжелые FPV-дроны “Кощей”», — передает ведомство.
В условиях меняющейся ситуации на линии соприкосновения инженерно-техническому составу (ТЭЧ) поступило срочное задание на разработку грузовых беспилотников, способных оперативно снабжать передовые части, уточнило министерство.
Накануне Минобороны расширило перечень заболеваний, с которыми запрещено подписывать контракт в военное время. Теперь список расширен с 26 до 35 пунктов и включает сахарный диабет, болезни сосудов и последствия серьезных переломов.