Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января

РИА Новости: витамин A стал самым доступным по цене в России в январе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самым доступным по стоимости витамином в России в январе стал элемент A, выяснили для РИА Новости аналитики «Контур. Маркета».

Так, средняя стоимость упаковки витамина A составила 169 рублей. Согласно представленным данным, это самая низкая цена среди витаминов в январе.

Следом по цене расположился витамин C, упаковку которого можно купить в среднем за 211 рублей. Тройку самых доступных витаминов замыкает E — 280 рублей.

Чуть выше цены на витамины K (405 рублей), D (604 рубля) и B (682 рубля). Больше всего россиянам придется отдать за поливитамины (в среднем 783 рубля) и микроэлементы (892 рубля).

Исследование проводилось на основе 2,9 миллиона чеков за январь 2026 года.