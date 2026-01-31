Метели и гололед: какой будет погода в Башкирии в последний день января и первый день февраля

В последний день января на большей части Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Башгидрометцентр, сегодня днем, 31 января, пройдет небольшой, местами умеренный снегопад. В отдельных районах прогнозируется метель, гололедные явления, а на дорогах — снежные заносы и накат. В южной половине республики существенных осадков не ожидается. Ветер будет южный, умеренный. Дневная температура воздуха составит от −1 до −6 градусов.
В первый день февраля погодные условия изменятся незначительно. Ночью столбики термометров опустятся до −5, −10 градусов, а при прояснениях — до −15. Завтра по-прежнему ожидается от −1 до −6 градусов. Местами сохранится небольшой снег, по северо-западу республики — до умеренного. Ветер юго-восточный, умеренный, днем местами с порывами.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.