Метели и гололед: какой будет погода в Башкирии в последний день января и первый день февраля

В последний день января на большей части Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Башгидрометцентр, сегодня днем, 31 января, пройдет небольшой, местами умеренный снегопад. В отдельных районах прогнозируется метель, гололедные явления, а на дорогах — снежные заносы и накат. В южной половине республики существенных осадков не ожидается. Ветер будет южный, умеренный. Дневная температура воздуха составит от −1 до −6 градусов.