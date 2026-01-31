В Ростове обещают потепление +4 в субботу, но на следующий день снова похолодает

По всей Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, а утром — с мокрым снегом. В отдельных районах возможны туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный, 6−11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до от 0 до +5 градусов.