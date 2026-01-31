Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове обещают потепление +4 в субботу, но на следующий день снова похолодает

Кратковременное потепление в Ростовской области будет сопровождаться дождем и гололедицей на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 31 января, в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +4 градусов, но потепление будет недолгим. Об этом предупреждают в Ростовском гидрометцентре.

В последний день января погода в регионе будет неустойчивой. Жителей ждут осадки и порывистый ветер, а также гололедица на дорогах в утренние часы.

— В Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня временами пройдет дождь. Ночью и утром на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный, его скорость составит 6−11 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +2 -+4 градусов, — прокомментировали синоптики.

По всей Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, а утром — с мокрым снегом. В отдельных районах возможны туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный, 6−11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до от 0 до +5 градусов.

После кратковременного потепления синоптики прогнозируют возвращение зимней погоды. Уже в ближайшие дни в регионе вновь ожидается похолодание.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!