В Ростове обещают потепление +4 в субботу, но на следующий день снова похолодает

В субботу, 31 января, в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +4 градусов, но потепление будет недолгим. Об этом предупреждают в Ростовском гидрометцентре.
В последний день января погода в регионе будет неустойчивой. Жителей ждут осадки и порывистый ветер, а также гололедица на дорогах в утренние часы.
— В Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня временами пройдет дождь. Ночью и утром на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный, его скорость составит 6−11 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +2 -+4 градусов, — прокомментировали синоптики.
По всей Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, а утром — с мокрым снегом. В отдельных районах возможны туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный, 6−11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до от 0 до +5 градусов.
После кратковременного потепления синоптики прогнозируют возвращение зимней погоды. Уже в ближайшие дни в регионе вновь ожидается похолодание.
