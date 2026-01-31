159 домов в Новосибирске остались без света на 8 часов

31 января в Новосибирске 159 жилых домов в Заельцовском и Октябрьском районах остались без электроснабжения с 9 часов утра в связи с проведением ремонтных работ на нескольких подстанциях, о чём сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».