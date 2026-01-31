Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

159 домов в Новосибирске остались без света на 8 часов

Жители Заельцовского и Октябрьского районов будут без электроснабжения с 9 утра до 17 часов 31 января.

Источник: Om1 Новосибирск

31 января в Новосибирске 159 жилых домов в Заельцовском и Октябрьском районах остались без электроснабжения с 9 часов утра в связи с проведением ремонтных работ на нескольких подстанциях, о чём сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Отключение затронуло жителей улиц Тульской, Сибиряков-Гвардейцев, Дубравы, Римского-Корсакова, Немировича-Данченко, а также переулков Асфальтного, Красногорского и Камышенский лог.

Специалисты по электроэнергетике приступят к восстановлению электроснабжения в жилых домах ближе к полудню. Ожидается, что все неполадки будут устранены к 17 часам.