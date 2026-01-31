Опять инверсия: почему воздух в Ташкенте снова стал одним из худших в мире

Власти, в свою очередь, попытались объяснить, почему это происходит. Угадайте как? Всё верно — снова виноваты инверсия и погодные условия.
Как заявили в Национальном комитете по экологии, в последние дни —
По словам экологов, в ночные и утренние часы в городе сложилась классическая температурная инверсия: холодный слой воздуха «прижался» к поверхности земли, тогда как более тёплый остался выше. В результате мелкодисперсные частицы, выбрасываемые в атмосферу, буквально оказались «заперты» в приземных слоях и на протяжении длительного времени сохранялись в городском воздухе.
Ситуацию усугубил утренний туман. Из-за высокой влажности концентрация мелких аэрозольных частиц, включая PM2.5, ещё больше возросла. В таких условиях вредные частицы дольше удерживаются в атмосфере, а уровень загрязнения становится ещё выше.
Несмотря на это, как заверили чиновники, Специальная комиссия в круглосуточном режиме продолжает экологические рейды и мониторинговые мероприятия.
Правда, для жителей Ташкента подобные объяснения звучат уже слишком знакомо. Инверсия, туман, штиль — меняются месяцы и годы, а причины остаются теми же. И каждый раз город снова задыхается.