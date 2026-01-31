Опять инверсия: почему воздух в Ташкенте снова стал одним из худших в мире

По словам экологов, в ночные и утренние часы в городе сложилась классическая температурная инверсия: холодный слой воздуха «прижался» к поверхности земли, тогда как более тёплый остался выше. В результате мелкодисперсные частицы, выбрасываемые в атмосферу, буквально оказались «заперты» в приземных слоях и на протяжении длительного времени сохранялись в городском воздухе.