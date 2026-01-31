За неиспользованные отпуска сотрудников грозят штрафы: сколько могут заплатить работодатели

В случае первого нарушения штраф для должностных лиц может составить от 1 до 5 тысяч рублей, а для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются — от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 70 тысяч рублей для организаций.