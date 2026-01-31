За неиспользованные отпуска сотрудников грозят штрафы: сколько могут заплатить работодатели

Компании не могут держать сотрудников без отпуска более двух лет подряд, а нарушение этого правила влечет штрафы от 50 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Если в организации у сотрудников отпуска копятся по несколько лет, трудовая инспекция может выписать за это штраф компании или руководителю», — сказала депутат в беседе с ТАСС.
В случае первого нарушения штраф для должностных лиц может составить от 1 до 5 тысяч рублей, а для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются — от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 70 тысяч рублей для организаций.
Все официально работающие россияне имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, но способ его расчета может различаться. Сайт KP.RU рассказал, что в 2026 году порядок вычисления отпускных зависит от конкретных обстоятельств каждого случая.