СМИ: Имя Трампа всплыло в деле об изнасиловании 13-летней девочки

Имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снова всплыло в файлах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом в пятницу, 30 января, написало издание Times, ссылаясь на документы Минюста США.

Уточняется, что инцидент произошел около 35 лет назад. О нем рассказала подруга неназванной потерпевшей, которой на тот момент было 13−14 лет.

Утверждается, что политик якобы принудил девочку к оральному сексу. Когда это произошло, она укусила его и засмеялась, за что он ударил ее по лицу. Также подростка изнасиловал Эпштейн.

Американский лидер пока никак не отреагировал на публикацию материалов скандально известного финансиста.

Также в личных письмах Джеффри Эпштейна нашли утверждения, что основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу потребовались лекарства после сексуальной связи с «русскими девушками». Об этом 30 января сообщило издание The Telegraph со ссылкой на новые материалы из дела миллиардера.

