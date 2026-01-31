Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость фьючерса на золото опускалась ниже пяти тысяч долларов

Биржевые цены на серебро резко снизились после достижения рекордных значений, при этом котировки золота в ходе торгов опускались ниже отметки пяти тысяч долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Биржевые цены на серебро резко снизились после достижения рекордных значений, при этом котировки золота в ходе торгов опускались ниже отметки пяти тысяч долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По информации торгов за 30 января, на минимуме золото подешевело на 7,09 процента и достигло уровня 4975 долларов за унцию.

В тот же день фьючерсы на серебро с поставкой в марте упали на 16,87 процента по сравнению с показателями 29 января. На минимуме цена снизилась до 95,12 доллара за унцию, опустившись ниже 100 долларов впервые с 23 января, передает портал.

16 октября 2025 года цена золота на бирже установила очередной рекорд— в этот день стоимость одной тройской унции резко увеличилась, превысив отметку 4300 долларов. Но позднее график начал двигаться вниз, и уже спустя 15 минут показатель составил примерно 4274 доллара.

Предыдущий исторический максимум золота зафиксировали днем ранее — 15 октября стоимость унции составила 4200 долларов и продолжила расти. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре также показал рост — его цена возросла более чем на один процент и составила 51 доллар и 19 центов за унцию.