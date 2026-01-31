Ричмонд
Звонили без спроса: в Челябинске телефонную рекламу стоматологии признали нарушением

УФАС накажет челябинскую стоматологию за рекламный звонок.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске Антимонопольная служба уличила в нарушении стоматологическую клинику.

Горожанин пожаловался в службу после того, как представитель клиники позвонил ему по телефону и пригласил пройти комплексное обследование «в рамках знакомства». По закону, обзвон можно проводить, только если клиенты заранее согласились получать от фирмы рекламные сообщения. А мужчина подобного согласия не давал.

Как сообщили в Челябинском УФАС, рекламу признали ненадлежащей, у ее распространителя потребовали прекратить обзвон, фирму также планируют привлечь к административной ответственности.