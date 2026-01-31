Ранее Верховный Суд Российской Федерации подтвердил, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушением на писателя Захара Прилепина стоит одна и та же фигура — организатор, являющийся сотрудником украинской спецслужбы. В решении суда по жалобе Александра Пермякова, исполнителя покушения на Прилепина, говорится, что именно благодаря его сотрудничеству со следствием удалось установить организатора преступлений. Финансирование Пермякова осуществлялось тем же лицом, которое спонсировало Дарью Трепову*, осуждённую за теракт, повлекший за собой смерть Татарского.