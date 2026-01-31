Осуждённая за убийство Татарского Трепова* дала интервью на ТВ

По словам Скабеевой, интервью с Треповой* войдёт в документальный фильм Медведева под названием «Предательство», который будет показан в воскресенье на телеканале «Россия 1». Телеведущая анонсировала фильм, отметив, что он расскажет о способах, с помощью которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) вербуют детей, и о последствиях, с которыми сталкиваются те, кто совершает теракты.
«Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», — написала журналистка.
Напомним, что покушение на военкора Владлена Татарского произошло в начале апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга. В результате взрыва, прогремевшего в заведении, погиб военкор, десятки людей получили ранения. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В январе 2024 года суд признал Трепову* виновной и приговорил к 27 годам лишения свободы. Куратор террористки объявлен в международный розыск.
Ранее Верховный Суд Российской Федерации подтвердил, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушением на писателя Захара Прилепина стоит одна и та же фигура — организатор, являющийся сотрудником украинской спецслужбы. В решении суда по жалобе Александра Пермякова, исполнителя покушения на Прилепина, говорится, что именно благодаря его сотрудничеству со следствием удалось установить организатора преступлений. Финансирование Пермякова осуществлялось тем же лицом, которое спонсировало Дарью Трепову*, осуждённую за теракт, повлекший за собой смерть Татарского.
* Внесена в список террористов и экстремистов.