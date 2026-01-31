Предпринимательница Хотария планирует построить элитные дома на окраине Омска

29 января мэрия Омска опубликовала проект постановления о планировке территории на окраине Ленинского округа. Там задумана новая малоэтажная застройка.
Планируемая территория очерчена границами улиц Новокирпичная — Сибирский проспект — ул. В. Бисяриной — Перспективная дорога в поселок Светлый — Федеральная трасса М-51 — Черлакский тракт — Южный отвод ж/д.
Согласно схеме, на улице Новоатаманской, недалеко от Московки-2, построят около 50 двухэтажных домов. Там же планируют зоны для спортплощадок, охраны природных территории и объектов общего пользования. Увы, сейчас на этом месте зеленый уголок, березовая роща. Получается, что ей решено пожертвовать.
Ранее, осенью 2025, года городской депарх разрешил омской предпринимательнице Нино Хоштария разработать проект планировки территории для малоэтажной застройки в этом районе.
А еще до того, в 2024 году, Хоштария уже изъявляла желание построить микрорайон на Московке-2. Тогда ей выдали разрешение на возведение малоэтажных домов бизнес-класса, однако проект так и не реализован.
Ранее КП-Омск сообщала, что в центре города планируется построить четыре новых жилых квартала.