Защита экс-сотрудника МВД Сатюкова намерена обжаловать изъятие его активов

Адвокат бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, арестованного заочно за получение взятки, намерен подать апелляцию на решение об изъятии активов на 2,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение обвиняемого.

Источник: Life.ru

«Защита Сатюкова, как и аффилированных с ним лиц, намерена обжаловать решение по иску», — говорится в сообщении. Прочие лица не являются участниками уголовного производства.

Напомним, в апреле 2024 года Басманный суд заочно арестовал Сатюкова, который занимался расследованием финансовых преступлений. В декабре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что в рамках уголовного дела было арестовано имущество на сумму более 2,1 млрд рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.