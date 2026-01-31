Защита экс-сотрудника МВД Сатюкова намерена обжаловать изъятие его активов

Напомним, в апреле 2024 года Басманный суд заочно арестовал Сатюкова, который занимался расследованием финансовых преступлений. В декабре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что в рамках уголовного дела было арестовано имущество на сумму более 2,1 млрд рублей.