Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в войска РФ

Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» собраны, прошли испытания и подготовлены к передаче в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, сообщило в субботу Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполнили сборку, тестирование и подготовку к передаче в войска первых тяжелых FPV-дронов данного типа.

В министерстве пояснили, что в условиях быстро меняющейся обстановки на линии боевого соприкосновения специалистам ТЭЧ поступил запрос на оперативную разработку тяжелых беспилотников, способных перевозить объемные грузы для воздушного снабжения передовых подразделений.

Также в сообщении отмечается, что в течение нескольких дней такие дроны собираются под конкретные задачи подразделений, направивших запрос. В качестве полезной нагрузки, как указали в Минобороны, могут использоваться различные виды боеприпасов, включая противотанковую мину ТМ-62, продовольствие, вода, боекомплект, а также ретрансляционная аппаратура.

Ранее сообщалось, что Россия превратилась в мирового лидера по производству беспилотных летательных аппаратов.