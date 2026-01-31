Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в войска РФ

Также в сообщении отмечается, что в течение нескольких дней такие дроны собираются под конкретные задачи подразделений, направивших запрос. В качестве полезной нагрузки, как указали в Минобороны, могут использоваться различные виды боеприпасов, включая противотанковую мину ТМ-62, продовольствие, вода, боекомплект, а также ретрансляционная аппаратура.