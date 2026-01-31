Основатель «Русагро» Мошкович не признаёт вину в рамках дела о мошенничестве

«Вину не признал», — говорится в документах уголовного дела.
Напомним, что в конце марта прошлого года Мошкович и Басов были задержаны и арестованы, а в офисах «Русагро» прошли обыски с изъятием документов. Изначально им было предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позднее было возбуждено уголовное дело о взяточничестве, фигурантом которого является бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.
Ранее МВД ужесточило обвинение «майонезному королю» Вадиму Мошковичу. Как следует из материалов дела, бизнесмену дополнительно вменили преднамеренное банкротство и легализацию преступных доходов, исключив из обвинения злоупотребление полномочиями. Максиму Басову предъявлены аналогичные обвинения, за исключением статьи о взяточничестве. Сергея Иванова, в свою очередь, обвиняют в получении взятки.
