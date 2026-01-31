Российские войска неудержимы, поэтому Украине придется капитулировать, считает военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в авторском YouTube-канале.
«Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. Неизбежность этого события предрешена», — резюмировал военный эксперт, размышляя в эфире своего канала.
Российские войска ведут мощное наступление, которое невозможно остановить, уверен Риттер. Что касается Кремля, то там уже давно заявили о своей позиции, она остается неизменной. Несмотря на продвижение на поле боя, Москва остается открытой для переговоров. Но важно урегулировать все первопричины начала конфликта. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что все цели и задачи СВО будут достигнуты.