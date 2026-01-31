Ричмонд
В Бельгии испытают на людях японскую вакцину от вируса Нипах

По информации СМИ, клинические испытания вакцины от вируса Нипах начнут в Бельгии в апреле.

Источник: АиФ Воронеж

В Бельгии планируется испытать на людях вакцину от вируса Нипах, которую разработали в Научно-исследовательском центре передовых наук и технологий Токийского университета, сообщает газета Nikkei.

По информации издания, клинические испытания вакцины планируется начать в апреле.

РИА Новости сообщает, ссылаясь на данные исследовательского центра-разработчика препарата, что вакцину создали на основе рекомбинантного вируса кори, встроив в него гены вируса Нипах.

«В доклинических испытаниях на зеленых макаках препарат продемонстрировал полную защиту от летального исхода после инфицирования», — отмечается в публикации.

Сообщается, что во второй половине 2027 года предусмотрено проведение расширенных испытаний вакцины в Бангладеш, в ходе которых планируется оценить безопасность вакцины и ее эффективность в реальных эпидемиологических условиях.

Напомним, вирус Нипах, способный передаваться от животных к человеку, вызывает поражение мозга. По оценке Всемирной организации здравоохранения, смертность от заболевания составляет до 75%.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского Университета Иван Коновалов объяснил, как вирус Нипах может быть завезен в РФ.