В Бельгии испытают на людях японскую вакцину от вируса Нипах

В Бельгии планируется испытать на людях вакцину от вируса Нипах, которую разработали в Научно-исследовательском центре передовых наук и технологий Токийского университета, сообщает газета Nikkei.
По информации издания, клинические испытания вакцины планируется начать в апреле.
РИА Новости сообщает, ссылаясь на данные исследовательского центра-разработчика препарата, что вакцину создали на основе рекомбинантного вируса кори, встроив в него гены вируса Нипах.
«В доклинических испытаниях на зеленых макаках препарат продемонстрировал полную защиту от летального исхода после инфицирования», — отмечается в публикации.
Сообщается, что во второй половине 2027 года предусмотрено проведение расширенных испытаний вакцины в Бангладеш, в ходе которых планируется оценить безопасность вакцины и ее эффективность в реальных эпидемиологических условиях.
Напомним, вирус Нипах, способный передаваться от животных к человеку, вызывает поражение мозга. По оценке Всемирной организации здравоохранения, смертность от заболевания составляет до 75%.
