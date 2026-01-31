«Я сумасшедшая мать»: Полина Гагарина объяснила, почему долго скрывала дочь

Артистка напомнила, что после свадьбы с фотографом Дмитрием Исхаковым в 2014 году стала матерью во второй раз в 2017-м, но все эти годы скрывала лицо Мии. Впервые девочка появилась на публике в 2023 году, когда вместе с матерью вышла на сцену во время концерта. По ее словам, именно боязнь общественного мнения заставляла ее держать семью в стороне от публичности.