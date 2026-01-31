Маколей Калкин почтил память актрисы Кэтрин О’Хары, назвав ее мамой

Американский актер Маколей Калкин, исполнивший роль Кевина в серии фильмов «Один дома», в своем аккаунте в Facebook* почтил память актрисы Кэтрин О’Хары, сыгравшей его экранную мать.
«Мама. Я думала, у нас еще есть время..Я тебя слышал, но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Еще увидимся», — написал Калкин.
Наиболее известными работами О’Хары стали роль матери Кевина в дилогии «Один дома», а также образ жены разорившегося бизнесмена Мойры в сериале «Шиттс Крик».
Кроме того, актриса занималась озвучиванием персонажей анимационных фильмов, в том числе «Ночь перед Рождеством», «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Дом-монстр» и «Братец медвежонок».
За более чем 50 лет профессиональной деятельности О’Хара была удостоена нескольких премий «Эмми», снялась в десятках фильмов и сериалов, озвучила множество анимационных персонажей и стала одной из самых узнаваемых актрис своего поколения. Актриса скончалась 31 января.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.